Milano: De Corato, cassazione apripista su movida, evitare danni erariali a Comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla movida "apprendo della sentenza della cassazione, che farà da apripista a una serie di ricorsi per diversi comuni compreso quello di Milano. Penso in particolare ai residenti di Porta Venezia, dei Navigli e via Tocqueville. Sala dovrà prendere le contromisure, come il pattugliamento dei vigili, per evitare di causare un danno erariale al suo comune". Lo comunica in una nota l'On De Corato in merito alla sentenza della cassazione sulla movida. (Com)