Business news: Brasile-Argentina, progressi su accordo per secondo segmento del gasdotto Kirchner

- Brasile e Argentina sono vicini a chiudere un altro accordo per sostenere gli scambi commerciali a fronte delle difficoltà economiche denunciate da Buenos Aires. Lo ha reso noto la presidenza argentina al termine del bilaterale tra Alberto Fernandez e l'omologo brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, tenuto ieri a Brasilia. Lula "ha sottolineato in particolare i progressi sul possibile finanziamento della Banca nazionale di sviluppo economico e sociale (Bndes) per l'esportazione di tubi e laminati d'acciaio" da usare nella realizzazione del secondo segmento del gasdotto "Nestor Kirchner". In pratica, la Bndes - il principale istituto finanziario pubblico del Brasile - dovrebbe coprire l'acquisto del materiale anticipando ai produttori brasiliani gli incassi che gli acquirenti argentini non potrebbero effettuare per lo scarso potere d'acquisto del peso e le restrizioni all'uso del dollaro. (Brb)