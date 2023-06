Business news: Argentina-Paraguay: Fernandez, lavorare su investimenti che generino sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente argentino, Alberto Fernández, ha ricevuto l'omologo eletto del Paraguay, Santiago Pena. "Lavorare su investimenti che generino sviluppo sarà la priorità del nostro governo. Con Alberto Fernandez abbiamo parlato di questioni strategiche come la Hidrovía (Paraná-Paraguay) e (la centrale idroelettrica) Yacyretá" costruita tra i due Paesi, ha detto Pena. Secondo una nota della presidenza argentina, i presidenti hanno concordato sull'importanza di rafforzare le relazioni bilaterali e il processo di integrazione regionale. Inoltre, i due hanno sottolineato l'importanza dei vari spazi di integrazione regionale per "rafforzare le democrazie e contribuire alla costruzione di una zona di pace e di unità". In tal senso hanno evidenziato lo sviluppo del Mercato comune del sud (Mercosur) e il rilancio dell'Unione delle nazioni sudamericane (Unasur). Santiago Pena ha vinto il 30 aprile le elezioni presidenziali del Paraguay: Assumerà ufficialmente l'incarico il 15 agosto. (Abu)