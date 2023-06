Petrolio: Opec+ proroga tagli alla produzione al 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec) e una decina di Paesi produttori partner, noti collettivamente come Opec+, hanno deciso di prorogare al 2024 i tagli alla produzione di petrolio greggio già stabiliti nei mesi scorsi. La decisione è stata assunta al termine di un incontro dei Paesi produttori che si è tenuto nella giornata di ieri, e che è stato presieduto da Arabia Saudita e Russia. In una nota diffusa al termine dell'incontro, l'organizzazione ha menzionato la necessità di "conseguire e sostenere un mercato petrolifero stabile, e fornire una guida a lungo termine per il mercato il linea con l'approccio di successo basato sulla previdenza, la proattività e la prevenzione". L'Arabia Saudita, la Russia e ad altri produttori dell'Opec+ hanno assunto lo scorso aprile la decisione di ridurre complessivamente la loro produzione di petrolio greggio di 1,16 milioni di barili giornalieri. L'Arabia Saudita aveva già annunciato lo scorso ottobre un taglio di due milioni di barili giornalieri sino alla fine del 2023. Il Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti aveva criticato la decisione, definendola "sconsigliabile in questo momento di insicurezza del mercato". Il presidente Usa Joe Biden aveva minacciato "conseguenze" per l'Arabia Saudita. (Was)