Croazia: premier Plenkovic, per un leader serbo riconoscere Kosovo significa la fine della carriera politica

- Per un qualsiasi leader in Serbia riconoscere il Kosovo significherebbe non avere più una prospettiva nella propria carriera politica. Lo ha detto oggi a Bratislava il primo ministro croato Andrej Plenkovic alla Conferenza sulla sicurezza globale (Globsec), valutando che per questo è "complicato trovare una soluzione". Il premier di Zagabria ha sottolineato che la comunità internazionale "deve mediare nei negoziati (tra Belgrado e Pristina), calmare la situazione e trovare una soluzione" in modo che i serbi nel nord del Kosovo "partecipino al processo democratico". Senza di ciò, ha aggiunto, "non vengono inviati segnali di fiducia e di costruzione della convivenza", ha detto Plenkovic.(Seb)