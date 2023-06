Kosovo-Serbia: Stoltenberg, Nato rimarrà vigile, soluzione politica unica strada per la pace (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il primo dispiegamento di truppe supplementari sarà di 700 unità e sono in arrivo, ma naturalmente questo non significa che stiamo rinunciando a una soluzione politica. Il nostro messaggio a Belgrado e a Pristina è che devono impegnarsi in buona fede nel dialogo facilitato dall'Ue. È l'unica strada per la pace", ha proseguito. "Allo stesso tempo, la Nato ha la responsabilità di garantire la stabilità in Kosovo. Per questo che siamo lì da molti anni e ora stiamo aumentando la nostra presenza nella regione", ha concluso Stoltenberg. (Beb)