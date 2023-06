Kosovo: neoeletto sindaco albanese di Leposavic barricato da 79 ore nella sede comunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ljuljzim Hetemi, neoeletto sindaco di etnia albanese del comune di Leposavic, nel nord del Kosovo, si trova barricato nell'edificio del municipio da più di 79 ore. Lo ha affermato l'ex sindaco, di etnia serba, dello stesso comune, Zoran Todic, ripreso dalla stampa di Belgrado. Todic ha affermato che la situazione sul posto "è calma", anche se, ha aggiunto, "si avverte la tensione nell'aria". "Questo è il quarto giorno da quando i dipendenti (di etnia serba) non possono entrare nell'edificio del comune, che ospita anche l'ufficio del catasto e l'amministrazione tributaria. Non gli è permesso farlo perché dalla scorsa settimana l'edificio è occupato dalle unità speciali della polizia del Kosovo (Rosu) che hanno portato qui con l'uso della forza il sindaco Hetemi", ha detto Todic. L'ex sindaco ha inoltre sottolineato che per la comunità di Leposavic, a maggioranza serba come il resto del nord del Kosovo, Hetemi non è un sindaco eletto in modo legittimo ma con un'affluenza, tutta albanese, di poco più del tre per cento. Per questo, ha aggiunto Todic, "non può rappresentare" gli interessi della comunità che vive in quell'area. Secondo i media serbi, il nuovo primo cittadino si era barricato tre giorni fa all'interno del municipio, dove era riuscito ad entrare alle 5.30 del mattino per evitare di incontrare la folla all'esterno.(Seb)