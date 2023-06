Kosovo-Serbia: Tajani, Kfor fondamentale per la stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Kfor, la forza militare internazionale guidata dalla Nato, ha un ruolo fondamentale per la stabilità del Kosovo. Lo ha scritto su Twitter il titolare della Farnesina, Antonio Tajani, che si trova a Oslo, in Norvegia, per la riunione informale dei ministri degli Esteri dell’Alleanza atlantica. “Ho dato aggiornamenti sui miei ultimi contatti con Aleksandar Vucic e Albin Kurti (rispettivamente il presidente della Serbia e il premier del Kosovo), la Kfor ha un ruolo fondamentale per la stabilità del Kosovo”, ha scritto Tajani. Il ministro degli Esteri ha anche sottolineato che la Nato resta “unita al fianco dell’Ucraina” e che riveste un ruolo “chiave” nel contrasto “alle minacce da Mediterraneo e Africa”.(Res)