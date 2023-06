Serbia-Kosovo: presidente Vucic con Macron e Scholz, siamo per il dialogo e per proseguire i colloqui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha dichiarato di aver avuto "un difficile colloquio" con il capo dello Stato francese, Emmanuel Macron, e il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, al vertice della Comunità politica europea (Cpe) di Castel Mimi, in Moldova. Vucic ha sottolineato la necessità di "investire negli sforzi congiunti per l'attenuazione delle tensioni in Kosovo e per la prosecuzione dei colloqui". Sul proprio profilo Instagram il presidente serbo ha aggiunto che Belgrado "vuole che tutte le questioni aperte siano risolte attraverso il dialogo, non attraverso provocazioni e irresponsabili mosse unilaterali". (Seb)