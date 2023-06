Serbia-Kosovo: Lajcak ed Escobar in visita a Belgrado e Pristina la settimana prossima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, e l'inviato speciale degli Stati Uniti per i Balcani occidentali, Gabriel Escobar, saranno in visita lunedì 5 e martedì 6 giugno a Belgrado e Pristina. Lo annuncia la stampa serba, dopo conferma da Bruxelles, secondo cui l'obiettivo principale della visita congiunta è calmare le ultime tensioni nel nord del Kosovo. (Seb)