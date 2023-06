Serbia-Kosovo: Casa Bianca, Belgrado e Pristina ritirino esercito e unità speciali polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il vice consigliere capo per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jonathan Feiner, ha invitato Belgrado a ritirare le forze armate dispiegate vicino ai valichi con il Kosovo e ad abbassare il livello di prontezza al combattimento. Feiner ha anche invitato Pristina a consentire ai sindaci neoeletti di svolgere le loro funzioni da luoghi alternativi e a ritirare le unità speciali della polizia (Rosu) dagli edifici municipali. Secondo quanto riferisce un comunicato della Casa Bianca rilanciato dai media serbi, Feiner ha avuto due colloqui telefonici separati con il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, e con il primo ministro di Pristina, Albin Kurti. Fainer ha espresso preoccupazione per le tensioni nel nord del Kosovo e ha invitato entrambe le parti a prendere provvedimenti per riportare la situazione alla normalità.