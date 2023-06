Kosovo: Stoltenberg, ferma condanna agli attacchi non provocati contro militari Kfor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha condannato “gli attacchi non provocati ai militari della Kfor” avvenuti lo scorso 29 maggio in Kosovo. “Condanno fermamente gli attacchi non provocati verso i peace keepers che la Nato ha in Kosovo. Kfor e Nato intraprenderanno tutte le azioni necessarie per mantenere un ambiente sicuro per tutti i cittadini in Kosovo e continuerà ad agire in modo imparziale secondo il proprio mandato delle Nazioni Unite”, ha detto Stoltenberg in una conferenza stampa tenuta al termine dell’incontro con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ad Ankara. “Saluto con favore la decisione della Turchia di fornire forze aggiuntive per la Kfor in Kosovo. Adesso stiamo dispiegando circa 700 militari aggiuntivi nell’ambito della missione”, ha precisato Stoltenberg. “Sono passi che stiamo intraprendendo per avere la capacità adatta ad adempiere al nostro mandato”, ha ancora detto il segretario generale dell’Alleanza. “Pristina e Belgrado devono intraprendere passi concreti per operare una de-escalation della situazione e astenersi da ulteriori comportamenti irresponsabili. Devono impegnarsi nel dialogo (facilitato dall’Ue), che rappresenta l’unica via per una soluzione politica pacifica e di lungo termine”, ha concluso Stoltenberg.(Beb)