Colombia: interrotto il funzionamento dell'oleodotto Trasandino dopo un attacco armato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di uomini armati non identificati ha attaccato l'impianto dell'oleodotto Trasandino nel villaggio di San Jorge, nel nord della Colombia, interrompendone il funzionamento. Lo ha riferito "Radio Caracol" citando Cenit, società controllata dalla statale Ecopetrol e che amministra l'impianto. Dopo l'attacco, la società ha attivato il piano di emergenza e ha coordinato la sua risposta con il Consiglio municipale per la gestione del rischio delle calamità di Mallama. Il personale dell'esercito è stato dispiegato per garantire la sicurezza del sito e facilitare il lavoro del personale tecnico che si occuperà di gestire l'emergenza. Agli abitanti della zona è inoltre stato raccomandato di tenersi a distanza dall'oleodotto fino al termine dei lavori di valutazione, riparazione, pulizia e raccolta. Cenit ha condannato l'attacco e ha sottolineato come questi episodi mettano a rischio l'integrità delle persone oltre ad avere gravi conseguenze per l'ambiente e le comunitò locali. Nel frattempo, l'esercito colombiano ha annunciato di aver distrutto 52 raffinerie utilizzate dai dissidenti delle Farc per la distillazione della coca grezza nell'area rurale del comune di Tumaco, Narino, nell'ovest del Paese. (Mec)