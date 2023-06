Business news: Brasile-Finlandia, firmato accordo su servizi aerei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha incontrato il presidente della Finlandia Sauli Niinisto in un incontro bilaterale a Brasilia. Nell'occasione è stato firmato un accordo di cooperazione sui servizi aerei tra i due Paesi. Niinsto è stato ricevuto presso il Palazzo Itamaraty, sede del ministero degli Esteri dove è stato offerto un pranzo in suo onore. Si è trattato della prima visita di un capo di Stato finlandese in Brasile dal 2016, quando lo stesso Niinisto visitò il Paese, in occasione dell'apertura dei Giochi Olimpici di Rio de Janeiro. Nel corso del vertice è stato discusso il rafforzamento delle relazioni bilaterali in settori quali la scienza, la tecnologia e l'innovazione, comprese le questioni cibernetiche, la difesa, l'ambiente e la promozione del commercio e degli investimenti. (Brb)