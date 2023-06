© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- L'assessore allo Sport e all'Ambiente Elena Palazzo interviene all'inaugurazione del Fitness Park – Percorso per non vedenti nella Riserva Naturale Antiche Città di Fregellae e Fabrateria Nova e del lago di San Giovanni Incarico. Via Civita Farnese centro 23, San Giovanni Incarico (FR) (ore 10:30)- L'assessore ai Lavori Pubblici e alla Ricostruzione Manuela Rinaldi partecipa alla festa dei Carabinieri. Viale De Juliis, Rieti (ore 19)- L'assessore all'Urbanistica, politiche abitative della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli, partecipa al Think Tank Remind "Futuro Italia Remind" in collaborazione con il Parlamento europeo ufficio Italia. Europa Experience - David Sassoli, piazza Venezia 6c, Roma (ore 15)- Il consigliere regionale del Lazio di Forza Italia, Fabio Capolei, partecipa alla presentazione e cerimonia di premiazione del Decathlon Roma Sport Forum e Notte Bianca dello Sport 2023. Regione Lazio, sala Mechelli - via della Pisana 1303, Roma (ore 11)