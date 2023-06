Business news: Banca europea per gli investimenti aprirà una filiale in Brasile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per gli investimenti (Bei) aprirà a breve una filiale in Brasile. Lo riferisce il vicepresidente dell'istituto di credito, Ricardo Mourinho, in un'intervista con il quotidiano "Valor Economico", secondo cui si tratta di ultra mossa dell'Unione europea (Ue) per guadagnare terreno in America Latina o, almeno, evitare di perdere spazio a favore della Cina nella regione. "Il Brasile è di gran lunga il principale mercato latinoamericano per la Bei, con circa il 40 per cento di tutti gli investimenti realizzati nella regione dal 1997. Con l'apertura di una filiale, l'idea è di accelerare le operazioni", afferma Mourinho. "Da questa vicinanza fisica – prosegue - vogliamo creare una capacità di risposta più rapida, per identificare problemi e opportunità. È una nuova opportunità per elevare le relazioni che abbiamo con il Brasile e l'America Latina a un nuovo livello", ha affermato il vicepresidente di Bei. L'iniziativa fa parte di una più ampia agenda europea. A luglio, a Bruxelles, l'Unione europea intende annunciare un ampio piano di investimenti per la regione, durante un vertice con i leader del blocco e della Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici (Celac), cui il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, dovrebbe partecipare. (Brb)