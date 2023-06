Business news: Colombia, ad aprile indice di disoccupazione cala al 10,7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad aprile l'indice di disoccupazione in Colombia si è attestato al 10,7 per cento, meno dell'11,2 per cento registrato a marzo. Nel quarto mese dell'anno, riferisce l'istituto nazionale di statistica (Dane), sono stati creati 785mila posti di lavoro e il numero di occupati è passato da 21,9 a 22,7 milioni. Circa centomila persone sono uscite dalla condizione di disoccupazione, fascia passata da 2 milioni e 761 mila a 2 milioni e 732 mila cittadini. Nel mese in questione, l'indice di disoccupazione maschile è stato pari all'8,4 per cento, contro il 13,9 per cento di quella femminile. (Mec)