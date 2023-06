Kosovo: Kurti, decisione ingiusta degli Usa di sospenderci da esercitazione militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Kosovo Albin Kurti ha definito “una decisione ingiusta” quella presa dagli Stati Uniti a favore di una sospensione della partecipazione del Kosovo “a un'esercitazione militare in Europa sotto la guida statunitense”. “Ciò che abbiamo visto è stata la sospensione dell'esercitazione Defender Europe 23, per la quale ci stavamo preparando da due anni. È un disastro. Penso che non sia giusto, ma chi sono io per decidere”, ha detto Kurti in un intervento per l’emittente radiofonica “Radio Free Europe”. “Ancora una volta permettetemi di sottolineare che gli Stati Uniti sono un Paese amico, un partner e un alleato insostituibile per la nostra sicurezza e difesa, per la nostra democrazia e sviluppo”, ha concluso Kurti.(Alt)