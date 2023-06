Difesa: Crosetto a omologo serbo, Italia impegnata ad allentare tensioni tra Pristina e Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- L’Italia è impegnata "da anni in questa regione strategica per l’intera Europa e continuerà a fare la sua parte per favorire un allentamento delle tensioni in Kosovo. La comunità internazionale chiede che le parti si impegnino per un rapido ritorno alla normalità e per ridare alla diplomazia e al dialogo un ruolo preminente”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso del lungo e intenso colloquio telefonico avuto questo pomeriggio con il vice primo ministro e ministro della Difesa della Repubblica di Serbia, Milos Vucevic. Il ministro serbo ha condiviso la necessità di giungere quanto prima a una soluzione sostenibile e ha manifestato la sua vicinanza al personale della Kfor rimasto ferito negli incidenti dei giorni scorsi a Zvecan. Il ministro Crosetto aveva già rivolto l’invito a superare i contrasti e riportare le parti a un pacifico dialogo sottolineando l’importanza di “impegnarsi per ristabilire la calma e riprendere la via del dialogo e della diplomazia”. (Com)