Kosovo-Serbia: Borrell, tensioni e violenze devono cessare o situazione diventerà pericolosa

- La situazione in Kosovo può diventare molto pericolosa se le tensioni e le violenze non cesseranno immediatamente. A dirlo è l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, rispondendo a una domanda dei cronisti nel corso della conferenza stampa per l'avvio della Missione di partenariato dell'Ue a Chisinau. "Ho parlato con il primo ministro del Kosovo Albin Kurti questa mattina. E domani spero di poter incontrare il presidente serbo Vucic per trasmettere lo stesso messaggio. Dobbiamo ridurre le tensioni. Dobbiamo disinnescarle", ha detto. "Dobbiamo condannare la violenza contro la polizia e contro i media. Dobbiamo chiedere che i responsabili siano chiamati a rispondere delle loro azioni, dobbiamo smorzare la tensione e tornare al dialogo" fra Pristina e Belgrado. "Non c'è altra soluzione", ha poi aggiunto. "Non c'è altra soluzione che il dialogo per attuare gli accordi passati. Spero che riescano a raggiungerlo. Ma devo dire che siamo andati troppo oltre e i livelli di violenza a cui abbiamo assistito all'inizio di questa settimana devono cessare immediatamente. Altrimenti la situazione può diventare molto pericolosa", ha concluso. (Beb)