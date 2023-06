Kosovo-Serbia: Stoltenberg, Nato rimarrà vigile, soluzione politica unica strada per la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato rimarrà vigile in Kosovo, ma l'unica strada per la pace rimane una soluzione politica. A dirlo il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, al suo arrivo alla riunione informale dei ministri degli Esteri a Oslo. "In Kosovo abbiamo assistito a un aumento delle tensioni e alla violenza contro le forze di pace della Nato e delle forze della missione Kfor, e questo è assolutamente inaccettabile. Una violenza non provocata contro le forze di pace della Nato, con un chiaro mandato delle Nazioni Unite", ha detto. "Naturalmente, la Nato rimarrà vigile. Saremo presenti per garantire un ambiente sicuro e protetto e anche per calmare e ridurre le tensioni", ha poi aggiunto ringraziando gli alleati per aver fornito le truppe di riserva da inviare nella regione e affermando di essere pronto ad inviare altri contingenti se la situazione lo richiederà. (segue) (Beb)