Serbia-Kosovo: Vucic, soddisfatti per dichiarazioni di Blinken e Macron su responsabilità di Pristina

- La Serbia è molto soddisfatta delle dichiarazioni del segretario di Stato Usa Anthony Blinken e del presidente francese Emmanuel Macron sulle tensioni in Kosovo, i quali hanno accusato il governo di Pristina per l'ultima escalation. Lo ha affermato il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, in un'intervista alla televisione statunitense "Cnn". "Siamo molto soddisfatti delle recenti dichiarazioni del segretario di Stato Usa Blinken e crediamo che Macron abbia fatto una dichiarazione molto accurata. Hanno detto cose che rappresentano l'essenza di ciò che sta accadendo nel nord del Kosovo", ha detto Vucic. Il presidente serbo ha aggiunto che il riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo da parte di Belgrado "non è più un tema su cui discutere". "Esiste ora il piano franco-tedesco che parla del processo di normalizzazione come prerequisito per i futuri progressi della Serbia sul cammino europeo, cosa che vale anche per Pristina", ha affermato Vucic.(Seb)