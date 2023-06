Serbia-Kosovo: Vucic, Belgrado farà di tutto per ridimensionare tensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia farà di tutto per ridurre le tensioni in Kosovo. Lo ha dichiarato il presidente serbo, Aleksandar Vucic, parlando con i giornalisti al suo arrivo al vertice della Comunità politica europea (Cpe) a Castel Mimi, in Moldova. "Spero che riusciremo insieme a ridurre la situazione e preservare la pace e la stabilità. Credo che ci riusciremo", ha detto il capo dello Stato aggiungendo che Belgrado “cercherà di convincere i serbi a protestare pacificamente”. Vucic ha poi precisato che la popolazione serba del nord del Kosovo non vuole nell’area le unità speciali della polizia kosovara (Rosu), che si trovano lì “illegalmente”. Il presidente serbo ha infine osservato che “il passo più forte che porterebbe alla riduzione dell'escalation” sarebbe il ritiro dei sindaci di etnia albanese eletti alle amministrative del 23 aprile, voto a cui si è presentato solo il tre per cento degli elettori.(Seb)