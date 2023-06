Bulgaria: Radev, resteremo un Paese europeo e democratico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bulgaria resterà un Paese europeo e democratico. Lo ha detto il presidente bulgaro, Rumen Radev, al suo arrivo a Castel Mimi, prima dell’inizio del vertice della Comunità politica europea (Cpe). “Le registrazioni trapelate sul Consiglio nazionale di Continuiamo il cambiamento rischiano di portarci lontano dall’Europa, sullo sfondo della guerra in Ucraina, della crescenti tensioni in Kosovo e dei problemi energetici”, ha affermato Radev. “La stampa europea tuona commenti negativi sulla Bulgaria”, ha aggiunto il capo dello Stato, assicurando tuttavia che il Paese “resterà europeo e democratico”. Per quanto riguarda la formazione del governo, per cui sono attualmente in corso le discussioni nell’ambito del secondo mandato esplorativo, Radev ha detto di auspicare un esecutivo “regolare, basato su principi chiari e democratici, e soprattutto che lavori per l’interesse della Bulgaria”.(Seb)