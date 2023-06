Speciale difesa: Craxi (FI), militari sono tassello del mosaico di stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I merito alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, è stato audito dalle commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato il capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, che ringrazio per il suo intervento puntuale. In questa occasione, ho ribadito gratitudine ai militari italiani impegnati nella missione Kfor in Kosovo, che non lesinano sforzi per stabilizzare e rendere pacifico il quadrante balcanico". Lo afferma Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della commissione Affari esteri e difesa di palazzo Madama. "Le missioni militari - spiega Craxi - costituiscono un risvolto importante della proiezione internazionale del nostro Paese, che ha visto rafforzarsi in maniera sensibile il profilo di attore impegnato sul terreno della pace e della stabilità. Oggi c'è sempre più richiesta di Italia, nelle dinamiche dei rapporti bilaterali e sul piano multilaterale, ed è un riflesso certamente positivo che trae linfa dall'ottimo lavoro delle nostre Forze Armate impiegate all'estero. La guerra in Ucraina, con i riverberi che ne sono derivati, come pure l'avanzata della Cina verso il Sud globale, in particolare in Africa e nel Mediterraneo, richiedono un approccio diverso rispetto al passato. Dalla stabilità del Mediterraneo allargato - conclude Craxi - dipende in particolare la sicurezza dei nostri confini, con tutte le articolazioni che ne sono proprie, in primo luogo in termini di contrasto all'immigrazione irregolare e di approvvigionamento energetico. D'altro canto, l'impegno a favorire le condizioni per lo sviluppo economico e sociale dei Paesi della sponda sud non può che avere benefici positivi sul futuro europeo, intrecciando il lavoro dei nostri militari, che rappresenta un tassello fondamentale nella costruzione del mosaico della stabilità". (Rin)