Serbia: presidente Vucic, sempre più chiaro chi è responsabile di violenze in Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' sempre più chiaro chi è responsabile delle violenze nel nord del Kosovo. Lo ha affermato il presidente serbo Aleksandar Vucic al vertice della Comunità politica europea (Cpe) di Castel Mimi, in Moldova, dopo una serie di incontri con i leader europei. Il presidente serbo ha affermato di pensare che ora le cose "stiano diventando più ovvie e chiare" anche per quelle persone "che non sempre sono d'accordo con noi su questioni essenziali". Lo riporta l'emittente radiotelevisiva "Rts". Vucic ha precisato che la presidente kosovara Vjosa Osmani "oggi non ha voluto nessun incontro con la delegazione serba". "Noi vogliamo sempre dei colloqui e io non ho problemi a parlare, ma mi sembra sempre più chiaro chi è responsabile dei problemi e della violenza in Kosovo", ha sottolineato Vucic. Il presidente serbo ha quindi affermato che la decisione di non introdurre le sanzioni contro la Russia "non può essere modificata da un colloquio con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky". "Abbiamo avuto una conversazione breve e leale, ma la decisione sulle sanzioni viene presa dai cittadini della Serbia attraverso la loro leadership. Abbiamo preso la nostra decisione nel marzo 2022 e abbiamo espresso la nostra posizione. Non si può cambiare la posizione con una sola conversazione", ha detto Vucic che oggi ha salutato e si è fermato a chiacchierare con il presidente ucraino. "Continueremo a fare politica nell'interesse del nostro Paese", ha concluso il presidente serbo.(Seb)