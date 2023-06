Serbia-Kosovo: Vucic con Borrell, la priorità è che le istituzioni di Pristina tornino al dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' di prioritaria importanza che le istituzioni di Pristina cessino la violenza e tornino al dialogo. Lo ha detto il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, nel colloquio con l'Alto rappresentante dell'Unione europea Josep Borrell, al vertice della Comunità politica europea (Cpe) di Castel Mimi, in Moldova. "Per la Serbia, la sicurezza della comunità serba in Kosovo è sempre stata una priorità, insieme al mantenimento della pace e della stabilità. Ho sottolineato che la formazione dell'Associazione dei comuni serbi è un obbligo fondamentale dell'Accordo di Bruxelles", ha scritto Vucic su Instagram. Il presidente serbo ha scritto di aver avuto un "colloquio aperto" con Borrell sulla complessa situazione in Kosovo e sulle conseguenze del "comportamento irresponsabile delle istituzioni a Pristina". "Ho ribadito che fin dall'inizio ci siamo avvicinati alla risoluzione di tutte le questioni aperte in modo responsabile, coscienzioso e serio durante il dialogo con Pristina e ho sottolineato che abbiamo risposto con pazienza e calma a tutte le mosse e provocazioni unilaterali", ha annunciato Vucic. (Seb)