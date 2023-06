Serbia-Italia: a Belgrado le celebrazioni per la Festa della Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono svolte presso la residenza dell'ambasciatore d'Italia in Serbia, Luca Gori, le tradizionali celebrazioni in occasione della Festa della Repubblica. All'evento hanno partecipato la premier serba Ana Brnabic oltre a rappresentanti del mondo dell'imprenditoria, della cultura e dello sport del Paese balcanico, secondo quanto riporta il comunicato della rappresentanza diplomatica. Presente, inoltre, la numerosa comunità di connazionali residenti in Serbia. Le celebrazioni del 2 giugno hanno rappresentato l'occasione per mettere in mostra il Made in Italy: dal design automobilistico alle auto d'epoca, dalla cucina al turismo, sino alla presentazione della mostra fotografica "Roma Eterna Promozione" dedicata alla candidatura della città ad ospitare Expo 2030 e allestita in collaborazione con l'Istituto italiano di cultura di Belgrado. La serata è stata impreziosita dalle performance musicali di Mattia Zanatta, Angela Kassiani e del quartetto d'archi "Pandora Quartet" che hanno eseguito dal vivo gli inni nazionali. In mattinata, l'ambasciatore Gori ha deposto una corona di fiori presso il Cimitero militare italiano di Belgrado per ricordare l'impegno delle donne e degli uomini in divisa che ogni giorno lavorano per garantire la sicurezza della Repubblica. "Nell'ultimo anno, l'amicizia tra Italia e Serbia ha potuto rafforzarsi a tutti i livelli: politico, economico, culturale, scientifico e dell'innovazione tecnologica. Esiste infatti un rinnovato impegno dell'Italia nei Balcani occidentali e nel rapporto con la Serbia", ha sottolineato l'ambasciatore nel suo discorso. "L'Italia continuerà inoltre a dare il suo contributo per mantenere pace e sicurezza anche nei Balcani, a partire dal Kosovo, dove", ha aggiunto Gori, "anche nei momenti più difficili come quelli attuali dobbiamo lavorare tutti insieme per ridurre le tensioni esistenti." (Seb)