23 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessore al Bilancio e Patrimonio, Emmanuel Conte, partecipa alla celebrazione del 209° Anniversario della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri.Arco della Pace, Piazza Sempione (ore 10)L'assessora allo Sport Martina Riva prende parte alla conferenza stampa di presentazione dei Milano Seamen, al debutto in ELF - European League of Football, il campionato europeo di football americano. La prima partita si giocherà al Vigorelli il 10 giugno. All'incontro stampa intervengono, inoltre, il presidente dei Milano Seamen Paolo Mutti e il General Manager dei Milano Seamen Marco Mutti. Presenti anche i coach e alcuni giocatori.Vigorelli, ingresso da via Arona (ore 11:30)L'assessora alle Politiche del Lavoro e Sviluppo Economico, Alessia Cappello, partecipa all'evento di lancio "Microsoft cloud region".Triennale di Milano, viale Alemagna 6 (ore 14)Si riunisce il Consiglio comunalePalazzo Marino, Piazza della Scala 2 (ore 16:30)REGIONEL'assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, prende parte alla cerimonia per il 209° anniversario di Fondazione dell'Arma dei Carabinieri.Piazza Affari, Zingonia di Verdellino/BG (ore 10:30)L'assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, partecipa all'evento di lancio "Cloud Region in Lombardia di Microsoft".Palazzo della Triennale, via Emilio Alemagna 6 (ore 14:30)Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il vicepresidente Marco Alparone e la vicepresidente alla Commissione europea Dubravka Suica inaugurano il nuovo Spazio Europa operativo a Palazzo Pirelli.Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi 22 (ore 16:30)Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana interviene alle celebrazioni del 209° anniversario della Fondazione Arma Carabinieri.Caserma C.C. provinciale, via Saffi, 55 Varese (ore 18)VARIEIl ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, il sottosegretario di Stato con delega al Cipess, Alessandro Morelli, il gestore Governativo Ente Laghi Donato Liguori e il presidente della Provincia di Como Fiorenzo Bongiasca partecipano alla conferenza stampa per la sottoscrizione con la Provincia di Como del contratto di concessione in uso del piroscafo Patria.Pontile dello scalo di Tavernola, Via Per Cernobbio 15, Como (ore 10)Evento "All About Us" di AssoNEXT Associazione Italiana delle PMI Quotate, realizzato in collaborazione con gli Euronext Growth Advisors. Partecipano, tra gli altri: l'On. Federico Freni, Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze; l'On. Giulio Centemero, Membro della Commissione Finanze della Camera dei Deputati; il Sen. Antonio Misiani, Vicepresidente della Commissione Bilancio del Senato della Repubblica; il Prof. Mario Notari, Presidente Comitato Scientifico AssoNEXT; Fabrizio Testa, Amministratore Delegato Borsa Italiana Euronext Group; Guglielmo Manetti, Amministratore Delegato Intermonte e Socio AssoNEXT; Daniela Biagi, Head of Academy, Euronext Group; Emilia Orsini, Segretario Generale AssoNEXT e Responsabile delle Relazioni Istituzionali. A fare i saluti di benvenuto Giovanni Natali e Anna Lambiase, Ufficio di Presidenza AssoNEXT.Palazzo Mezzanotte, P.za degli Affari 6 (ore 11)Chiara Cordelli, Giuseppe Remuzzi e Ivan Cavicchi intervengono all'incontro "Salve lucrum: come salvare il Ssn dalla privatocrazia", con l'obiettivo di definire delle linee di indirizzo a supporto di una riforma del Servizio Sanitario Nazionale.Mario Negri, via Mario Negri 2 Milano (ore 14)Assemblea pubblica di Federazione Gomma Plastica, Federazione di Settore di Confindustria.Politecnico di Milano, Sala conferenze E.N. Rogers, via Ampère 2 (ore 15:30)Presentazione del libro "Nella peggiore delle ipotesi. Come il clima cambierà il mondo se non faremo nulla per evitarlo" di Andrea Giuliacci, per Rizzoli editore.Foro Buonaparte, 31 (ore 18)Convegno organizzato dal Comune di Varese incentrato sulla biodiversità e l'alleanza tra piante e insetti impollinatori. Sono presenti, tra gli altri, Giacomo Brusa, presidente Confagricoltura Varese; Danilo Baratelli, dottore naturalista, tecnico faunistico presso Provincia di Varese, A moderare l'incontro Alessio Martinoli, dell'Istituto Oikos, dottore naturalista.Salone Estense, via Sacco 5, Varese (ore 21) (Rem)