Business news: rapporto trimestrale Banca centrale Messico, pil 2023 aumenta al 2,3 per cento

- Il prodotto interno lordo (pil) del Messico potrebbe crescere del 2,3 per cento nel 2023 e dell'1,6 per cento nel 2024. Lo scrive la Banca centrale (Banxico) nel Rapporto trimestrale "Gennaio-Marzo 2023", descrivendo un sensibile miglioramento rispetto all'1,6 per cento ipotizzato nel precedente documento. "La crescita dell'economia messicana nel primo trimestre del 2023 è stata maggiore a quanto anticipato, grazie alla resilienza mostrata dall'economia nazionale", si legge nella nota di sintesi. A sua volta però si riduce "l'attesa di crescita per il 2024", prima al 2,1 per cento, "come conseguenza di un peggioramento nelle previsioni di sviluppo degli Stati Uniti". L'ipotesi di Banxico è che l'attività economica possa subire un rallentamento "a partire dal secondo semestre del 2023", soprattutto per il complesso ambiente esterno. Il Paese nordamericano ha chiuso il 2022 con una crescita complessiva del 3,1 per cento, ma con una tendenza al rallentamento nella fine dell'anno. L'inizio del 2023 sembra alimentare un leggero ottimismo legato all'inatteso mantenimento di una soddisfacente quota di consumo. Una dinamica certificata da diversi rapporti di organismi nazionali e internazionali. (Mec)