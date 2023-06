© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, partecipa alla Conferenza nazionale delle Green City intervenendo sul tema delle “Sfide climatiche e ambientali delle aree urbane”. L'evento è trasmesso in streaming e si svolge in Campidoglio, Sala della Protomoteca, Roma (ore 15)- I saluti istituzionali del sindaco Roberto Gualtieri introducono il confronto tra alcuni protagonisti del cambiamento climatico. Terrazza del Tempio di Venere e Roma, Parco archeologico del Colosseo - accesso lato Arco di Costantino, Roma (ore 19:30)- Conferenza stampa di presentazione del Roma Grand Prix di Taekwondo. Intervengono, tra gli altri, l’assessore allo Sport, turismo, grandi eventi e moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato, il presidente Federale Fita, Angelo Cito e il presidente e Ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli. Campidoglio, Aula Giulio Cesare, Roma (ore 11:30)- L'assessore alla Cultura, Miguel Gotor, interviene alla cerimonia di intitolazione a Piero Terracina dell'I.C. Solidati Tiburzi. Via Ettore Paladini 12, Roma (ore 10)- L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi partecipa alla sessione introduttiva della Conferenza internazionale "Green & Blue Festival - Le sfide climatiche e ambientali delle aree urbane" e alla Tavola Rotonda pomeridiana. Campidoglio, Sala della Protomoteca, Roma (ore 11) (segue) (Rer)