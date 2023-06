Business news: Argentina-Cina, annuncio su scambi in yuan e promesse di investimento su litio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Investimenti in infrastrutture e litio, la disponibilità ad entrare nell'orbita dei Brics (il gruppo dei Paesi cosiddetti emergenti, Brasile, Russia, India, Cina, Russa e Sudafrica) e il via libera all'uso dello yuan come moneta per gli scambi commerciali. Sono i principali risultati che il ministro dell'Economia dell'Argentina, Sergio Massa, porterà a Buenos Aires, di ritorno da una missione lampo in Cina. Una visita divisa tra Shanghai e Pechino, che rende la Cina un attore sempre più strategico per aiutare Buenos Aires a trovare soluzioni alla complicata crisi economica in corso, con un'inflazione oltre il 100 per cento, un indebolimento delle riserve monetarie e la frenata imposta dalla siccità all'agricoltura, spina dorsale della produzione nazionale. Al seguito di Massa, come sottolineano tutti i media locali, viaggia anche Maximo Kirchner, figlio degli ex presidenti Nestor e Cristina, considerato nome autorevole dell'ala sinistra del governo di Alberto Fernandez, e interlocutore "di fiducia" per Pechino. Il tutto a pochi mesi dalle elezioni generali, con la maggioranza di centrosinistra in grande difficoltà, ancora priva di un candidato certo per la presidenza. (Abu)