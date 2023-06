Business news: Rep. Dominicana, Banca centrale taglia all'8 per cento il tasso di interesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale della Repubblica Dominicana ha tagliato di 50 punti base il tasso di interessa portandolo all'8 per cento. La decisione, si legge in una nota, è stata adottata "prendendo in considerazione i progressi nella riduzione dell'inflazione domestica, come risultato del programma di restrizione monetaria avviato nel novembre del 2021, e dell'applicazione dei sussidi da parte del governo". Una dinamica aiutata dalla riduzione della domanda interna e dalla minore pressione sui prezzi delle materie prime e dei trasporti sui mercati internazionali. Ad aprile, l'indice dei prezzi al consumo (Ipc) è cresciuto dello 0,24 per cento su mese e del 5,15 per cento su anno. Valori nettamente inferiori al 9,64 per cento su anno registrato ad aprile del 2022. Il valore obiettivo dell'istituto monetario è fissato al 4 per cento con un punto in più e in meno di variazione percentuale tollerata. A metà maggio i prezzi hanno registrato un incremento del 4,5 per cento su anno. (Mec)