Business news: Brasile, agenzia ambientale rivaluta richiesta permesso trivellazioni

- L'Istituto brasiliano per l'ambiente e le risorse naturali rinnovabili (Ibama) valuterà nuovamente la richiesta della compagnia energetica statale brasiliana Petrobras di effettuare esplorazioni petrolifere nell'area del delta del Rio delle Amazzoni, a circa 170 chilometri dallo sbocco nell'Oceano Atlantico. In una nota l'istituto legato al ministero dell'Ambiente riferisce che "esaminerà nuovamente la proposta e discuterà tecnicamente le modifiche presentate nella nuova richiesta". In un primo momento l'ente, aveva rifiutato di concedere la licenza perché la richiesta non conteneva garanzie per l'assistenza alla fauna in caso di eventuali possibili sversamenti di petrolio in mare "oltre a rischiare di incidere sulle attività di alcune comunità indigene". (Brb)