Business news: Maduro, pronti ad aprire le porte alle imprese brasiliane

- Il Venezuela è pronto ad aprire la porta e offrire tutte le garanzie per la comunità imprenditoriale brasiliana interessata a fare affari nel Paese. Lo ha detto il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, nel corso della conferenza stampa al termine del bilaterale con l'omologo brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, a Brasilia. "Siamo pronti a riprendere rapporti virtuosi con gli imprenditori brasiliani. Le porte del Venezuela sono aperte, con piena garanzia per l'intera comunità imprenditoriale in modo che possiamo tornare a lavorare insieme. Credo che sia molto positivo. Amiamo la storia, la forza e la gioia spirituale dei brasiliani. Che nessuno chiuda mai più la porta. Brasile e Venezuela devono essere uniti, d'ora in poi e per sempre", ha detto Maduro. (Brb)