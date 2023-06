Messico: elezioni governative nello Stato del Messico, il partito di Obrador dato per favorito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito del presidente del Messico Andrés Manuel López Obrador ("Amlo"), Morena, potrebbe vincere le elezioni governative in corso oggi nello Stato del Messico, il più popoloso del Paese e ritenuto un bastione dell'opposizione. E' questo il sentimento che diversi media latinoamericani hanno espresso sul voto odierno, che vede interessata anche la regione di Coahuila, pure storicamente amministrata dal Partito rivoluzionario istituzionale (Pri), formazione centrista la cui influenza, questa volta, appare tuttavia in dubbio. Con una popolazione di quasi 17 milioni di persone, lo Stato del Messico ha dato il via a importanti leader messicani, quali l'ex presidente Enrique Peña Nieto, ed è considerato una sorta di punto di riferimento in vista delle elezioni generali. Se "Amlo" dovesse riuscire a convincere gli elettori, la sua vittoria rappresenterebbe un ulteriore colpo inferto al già sofferente Pri, che ad oggi controlla solo tre governatorati sui 32 totali, a fronte dei 20 controllati da Morena. Secondo un sondaggio effettuato da "Reforma" mercoledì, l'ex ministra all'Educazione nazionale Delfina Gomez, candidata di Morena nello Stato del Messico, avrebbe ad oggi dieci punti di vantaggio sulla rivale del Pri Alejandra de Moral. Una vittoria che risulterebbe importante per posizionare Morena in vista delle presidenziali del 2024, alle quali il presidente uscente Obrador non potrà ripresentarsi. (Mec)