Trasporto aereo: sindacati, adesioni oltre 90 per cento a sciopero

- Adesioni altissime, oltre il 90 per cento allo sciopero nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori dell'handling aeroportuale proclamato per il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale, scaduto ormai da 6 anni. Lo riferiscono unitariamente le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo. "Ora attendiamo - proseguono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo - che dalle imprese arrivino subito risposte alle legittime richieste salariali e normative che come organizzazioni sindacali abbiamo portato al tavolo di Assohandlers. In ogni caso fino a quando non verranno soddisfatte le rivendicazioni salariali dei lavoratori, le azioni rivendicative non si fermeranno, prima fra tutte, la proclamazione dello sciopero di 24 ore che segnerà, con l'avvio della stagione estiva, il seguito di una lunga serie di azioni sindacali che verranno messe in campo". (Rin)