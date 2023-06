Business news: presidenti Argentina e Bolivia inaugurano elettrodotto Juana Azurduy de Padilla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente argentino, Alberto Fernandez, e il presidente boliviano, Luis Arce, hanno inaugurato l'elettrodotto Juana Azurduy de Padilla nella città di Yaguacua, in Bolivia. Si tratta del primo collegamento elettrico tra i due Paesi. Secondo una dichiarazione del governo argentino, l'elettrodotto migliorerà l'approvvigionamento di energia e ne favorirà la fornitura alle popolazioni delle zone di confine. "La Bolivia potrà connettersi al sistema di trasmissione ad alta tensione e non essere più l'unico Paese dell'area che ne è escluso. Per l'Argentina, l'importazione di energia dalla Bolivia rappresenta un miglioramento dei livelli di approvvigionamento nell'area nord della zona nord-ovest (Noa), soprattutto nelle ore in cui la domanda è alta", si legge nel comunicato. (Abu)