Cina: frana una montagna nel Sichuan, almeno 14 morti

- Almeno 14 persone sono morte in Cina in seguito alla frana di una montagna nella provincia sud-occidentale di Sichuan. Lo riferisce lo "Shangai Daily", precisando che per i soccorsi sono stati immediatamente mobilitati 180 persone organizzate in 14 squadre. Il crollo si è verificato all'alba di oggi, tarda serata in Italia, nei pressi della Lu'erping State Forestry Farm nella città di Yongsheng, distretto di Jinkouhe. Cinque persone sono ancora disperse, mentre il crollo della parete montagnosa ha provocato anche sette feriti. (Cip)