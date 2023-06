Algeria-Italia: ambasciatore Pugliese incontra ministro Pesca in attesa della visita di Lollobrigida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia in Algeria, Giovanni Pugliese, è stato ricevuto oggi dal ministro della Pesca e delle produzioni ittiche algerino, Ahmed Badani, per un colloquio in vista della visita ad Algeri del ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida. Lo riferisce la rappresentanza diplomatica su Twitter. In una recente intervista ad "Agenzia Nova", l’ambasciatore d'Algeria a Roma, Abdelkrim Touahria, aveva rivelato che Lollobrigida si recherà in visita in Algeria domani e dopo domani, 4 e 5 giugno, per partecipare a Djazagro 2023, la più importante fiera manifestazione dedicata all’industria alimentare del Nord Africa. “Abbiamo un progetto per lo sviluppo dell'agricoltura nel Sahara che sta suscitando grande interesse nel sud dell'Algeria. Con le macchine agricole italiane potremo essere in grado di soddisfare la domanda nazionale e persino di esportare i nostri prodotti”, aveva riferito Touahria. L’industria agroalimentare si è notevolmente sviluppata negli ultimi 15 anni, diventando la seconda del Paese dopo quella degli idrocarburi. Il principale obiettivo dal governo algerino è quello di ridurre la dipendenza rispetto all'estero, frenare la crescita delle importazioni di prodotti finiti e aumentare le esportazioni. “La patata algerina, che è tra le migliori al mondo, viene esportata in diversi paesi del Golfo, in Africa, in Russia e persino in alcuni paesi europei. Siamo convinti che la collaborazione con l'Italia nel campo dell'agricoltura sarà vantaggiosa per entrambi i Paesi. Contiamo davvero sui nostri amici italiani per lo sviluppo dell'industria alimentare”, aveva affermato Touahria. (Ala)