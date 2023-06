Russia: governatore di Belgorod disposto a incontrare gruppi che hanno catturato militari russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della regione russa di Belgorod, Vjaceslav Gladkov, si è detto disposto a incontrare i gruppi filo-ucraini che tengono prigionieri due militari russi. Il governatore ha suggerito un incontro al checkpoint di Shebekino per salvare i prigionieri. In precedenza due gruppi di combattenti russi filo-ucraini avevano rivendicato la cattura di due militari dell’esercito di Mosca nella regione di Belgorod. In un messaggio congiunto su Telegram, i gruppi Legione libertà della Russia e Corpo dei volontari russi si erano rivolti direttamente al governatore della regione di Belgorod. “Oggi è una grande festa ortodossa: la Trinità. E noi offriamo di scambiare due prigionieri solo per pochi minuti di comunicazione con te nel tempio. Senza armi. Se verrai al tempio di Novaya Tavolzhanka oggi prima delle 17:00, noi, come gesto di buona volontà, come si dice nella tua patria, scambieremo questi due prigionieri semplicemente con l'opportunità di parlare con te del destino della Russia, della guerra sanguinosa e inutile che viene condotta da un anno e mezzo, e ora viene condotta sul territorio della tua regione di Belgorod”, si legge nel messaggio. In queste ore la regione di Belgorod è teatro di aspri combattimenti, secondo quanto ha riferito il governatore Gladkov. "I gruppi di sabotaggio e ricognizione sono entrati, c'è una battaglia a Novaya Tavolzhanka. Spero che vengano tutti eliminati", ha dichiarato Gladkov in un videomessaggio su Telegram.(Rum)