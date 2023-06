Egitto-Mauritania: presidente Al Sisi riceve omologo Al Ghazwani, focus su cooperazione congiunta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del colloquio, "abbiamo discusso degli sviluppi della causa palestinese e abbiamo concordato sulla necessità di tenere le elezioni presidenziali e parlamentari in Libia in concomitanza con la partenza di tutte le forze straniere", ha detto Al Sisi. Inoltre, con il presidente mauritano "abbiamo sottolineato l'importanza di un'immediata e sostenibile cessazione del fuoco e la conservazione delle istituzioni nazionali sudanesi". Da parte sua, Al Ghazwani ha detto che l'Egitto ha un posto speciale nella coscienza del popolo mauritano, oltre al ruolo di primo piano che Il Cairo svolge nelle grandi questioni. Il presidente della Mauritania ha confermato che i suoi colloqui al Cairo hanno toccato la situazione in Libia e Sudan, così come le acque del Nilo, elogiando quella che ha definito "la pazienza dell'Egitto" nell'affrontare la crisi della diga etiope. (Cae)