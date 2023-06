Medio Oriente: media, delegazioni Hamas e Jihad islamica al Cairo per colloqui su cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Delegazioni dei gruppi palestinesi con sede nella Striscia di Gaza, Hamas e Jihad islamica palestinese (Pij), sono arrivate al Cairo oggi pomeriggio per un incontro con ufficiali dell'intelligence egiziana. Lo hanno riferito i media palestinesi e arabi. Il capo di Hamas, Ismail Haniyeh, e il segretario generale del Pij, Ziyad al Nakhala, guidano le rispettive delegazioni nella capitale egiziana, inviate per discutere gli sforzi di cessate il fuoco in corso con Israele, a seguito dell'operazione "Scudo e Freccia" avviata il mese scorso. (Res)