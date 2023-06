2 giugno: Malan (Fd’I), Murgia chieda scusa a militari, difensori di Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri Michela Murgia ha attaccato e accusato sostanzialmente di apologia del fascismo un glorioso reparto delle nostre forze armate sulla base di un presunto e inesistente saluto romano e di una presunta e inesistente evocazione della X Mas. “Dovrebbe chiedere scusa ai nostri militari, che - a differenza di altri - giurano sulla Costituzione e la difendono, talora anche a prezzo della vita". Lo dichiara in una nota il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan. “Completamente sbugiardata dalla realtà dei fatti, oggi torna sull'argomento dicendo che il problema non è il saluto romano o il grido ‘decima’ ma la reazione del presidente La Russa che ha fatto il segno ‘V’ con le dita, quello reso famoso da Winston Churchill, che - salvo che la illustre intellettuale antimilitarista abbia diverse informazioni - non risulta essere stato un sostenitore del regime fascista”, aggiunge Malan. (Rin)