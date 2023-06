Egitto-Mauritania: presidente Al Sisi riceve omologo Al Ghazwani, focus su cooperazione congiunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha ricevuto oggi l'omologo della Mauritania, Mohamed Ould al Ghazwani, in visita al Cairo per tre giorni. Secondo una nota della presidenza egiziana, le parti hanno discusso di una serie di fascioli, tra cui la situazione in Sudan e Libia, nonché la questione della Grande diga della rinascita etiope (Gerd). Al Sisi e Al Ghazwawi hanno concordato, durante i loro colloqui, di sviluppare la cooperazione nei settori economico, degli investimenti e del commercio, nonché di accelerare i preparativi per lo svolgimento della prossima sessione dell'Alto comitato congiunto. Il presidente egiziano ha affermato che i colloqui hanno visto un consenso sull'importanza di far progredire i meccanismi di un'azione congiunta araba. "I colloqui hanno affrontato varie questioni bilaterali, regionali e internazionali e hanno rispecchiato la nostra volontà politica di rafforzare le relazioni tra i due Paesi e migliorarle in vari campi", ha affermato Al Sisi, aggiungendo che "abbiamo concordato di sviluppare la cooperazione nei settori economico, degli investimenti e del commercio". (segue) (Cae)