FI: Ferrante, Berlusconi rappresenta valori popolarismo, Calenda faccia esame di coscienza politica

21 luglio 2021

- Carlo Calenda sostiene che "Silvio Berlusconi ha poco in comune con la storia dei popolari". Rispolveriamo un po' la memoria al leader del già Terzo Polo. “Forza Italia è l'unico movimento politico che negli ultimi 30 anni, recuperando le migliori tradizioni popolari, liberali, socialiste riformiste e cattoliche spazzate via da Tangentopoli, ha rappresentato coerentemente in Italia i valori del popolarismo italiano ed europeo, sotto la guida di un grande statista come Silvio Berlusconi, più volte primo ministro, capo di G7, G8 e G20”. Lo dichiara in una nota il sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e responsabile adesioni di Forza Italia, Tullio Ferrante. “Forza Italia è l'unica, vera succursale italiana del primo partito europeo, il Ppe, di cui non a caso il nostro coordinatore nazionale Antonio Tajani è vice presidente. Detto questo un dubbio mi offusca la mente: se Calenda ritiene Berlusconi antitetico rispetto alla storia del popolarismo, perché ha tentato di dar vita ad un progetto (guarda caso liberal popolare), morto in culla, pescando buona parte dei suoi parlamentari tra ex ultras berlusconiani? Prima di mettere pretestuosamente in discussione il tasso di popolarismo del presidente Silvio Berlusconi, Calenda - ex ministro ed ex eurodeputato del Pd (e dunque ben lontano dalla storia del popolarismo italiano ed europeo) - farebbe bene a sottoporsi ad un serio esame di coscienza politica. Il suo fallimento partitico non può certo giustificare tentativi di mistificazione rispetto al lineare ed autorevole percorso politico di uno dei leader più amati nella storia del nostro Paese", aggiunge Ferrante. (Rin)