Business news: Cile, chiude fonderia statale a causa dei livelli di contaminazione

- Il governo cileno ha chiuso una fonderia pubblica a causa dei livelli di contaminazione che produceva. Si tratta della Ventanas, di proprietà della compagnia statale Codelco, il più grande produttore di rame al mondo. "Abbiamo dovuto prendere una decisione dopo aver ascoltato tutte le parti interessate", ha dichiarato il presidente di Codelco, Maximo Pacheco. A stabilire la chiusura dell'impianto era stato lo scorso anno il presidente cileno Gabriel Boric per "porre fine ai continui casi di avvelenamento che da anni colpiscono la popolazione di Quintero e Puchuncaví". A quel tempo, il governo aveva spiegato che "più del 60 per cento delle emissioni totali di anidride solforosa (So2) nella zona sono legate alla Ventanas. Si tratta di un componente estremamente dannoso, poiché una volta nell'atmosfera questo inquinante può formare nebbie acide che provocano effetti acuti sulla salute delle persone e, soprattutto, dei gruppi vulnerabili (asmatici, bambini e anziani) che vivono vicino alla fonte di emissione". La fonderia operava da 60 anni a Quintero e Puchuncaví, una zona industriale con 50 mila abitanti, 140 chilometri a ovest di Santiago del Cile. La zona è nota come la "Chernobyl cilena" a causa dei livelli di inquinamento. Una settimana fa il governo cileno aveva dichiarato l'emergenza sanitaria nell'area a causa dell'avvelenamento di almeno cento bambini e adolescenti. (Abu)