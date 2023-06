Nato: Stoltenberg, Turchia e Svezia si incontreranno dopo il 12 giugno per discutere dell'adesione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, abbiamo deciso che il meccanismo di coordinamento per l'allargamento della Nato alla Svezia si riunisca nella settimana del 12 giugno. Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, durante una conferenza stampa a Istanbul, a margine del colloquio con Erdogan. "La Turchia ha legittime preoccupazioni sulla sicurezza e la Svezia ha fatto passi significativi per rispondere alle preoccupazioni di Ankara, compresa la modifica della Costituzione", ha detto Stoltenberg. A giugno 2022, Turchia, Finlandia e Svezia avevano firmato un memorandum d'intesa per creare un meccanismo che agevolasse l'adesione dei due Paesi scandinavi all'Alleanza atlantica. Tuttavia, a gennaio scorso, in seguito a proteste in Svezia durante le quali era stata bruciata una copia del Corano, Ankara aveva sospeso a tempo indeterminato i negoziati per l'adesione di Stoccolma.(Tua)