Russia: Belgorod, combattenti filo ucraini rivendicano cattura di due militari russi

- Due gruppi di combattenti russi filo-ucraini hanno rivendicato la cattura di due militari dell’esercito di Mosca chiedendo allo stesso tempo un incontro con il governatore della regione russa di Belgorod. In un messaggio congiunto su Telegram, i gruppi Legione libertà della Russia e Corpo dei volontari russi si sono rivolti direttamente al governatore della regione di Belgorod, Vjaceslav Gladkov. “Oggi è una grande festa ortodossa: la Trinità. E noi offriamo di scambiare due prigionieri solo per pochi minuti di comunicazione con te nel tempio. Senza armi. Se verrai al tempio di Novaya Tavolzhanka oggi prima delle 17:00, noi, come gesto di buona volontà, come si dice nella tua patria, scambieremo questi due prigionieri semplicemente con l'opportunità di parlare con te del destino della Russia, della guerra sanguinosa e inutile che viene condotta da un anno e mezzo, e ora viene condotta sul territorio della tua regione di Belgorod”, si legge nel messaggio, che non precisa dove sia avvenuta la cattura dei due prigionieri.(Rum)