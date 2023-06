Ue: Barelli (FI), tempi maturi per governo europeo di centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un governo europeo di centrodestra, che tenga assieme i valori del Partito Popolare, dei liberali e dei conservatori, “è un obiettivo ambizioso, ma ormai maturo per potersi realizzare”. Lo ha dichiarato il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, intervenendo a Sky Tg24 Agenda. “Concordo pienamente con quanto dichiarato oggi in un'intervista dal presidente Berlusconi. Nel momento in cui in Europa si avverte una preoccupante crisi di leadership, è ancora più necessario prendere a esempio la stabilità del centrodestra all'italiana. Sotto la spinta di Forza Italia, in particolare dello stesso presidente Berlusconi e del ministro Tajani, occorre colmare il vuoto esistente, anche grazie all'impegno della nostra premier Giorgia Meloni. La formula che indica il presidente Berlusconi è quella che vede in un progetto unico il Partito Popolare Europeo, di cui Forza Italia è solido componente, il partito Liberale e i Conservatori di cui la Meloni è leader in Europa, cioè una strada certamente più naturale di quella che ha visto assieme per troppi anni in Europa forze totalmente eterogenee", ha aggiunto Barelli. (Rin)